بالأحمر.. مهيرة عبد العزيز تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة مهيرة عبد العزيز متابعيها صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مهيرة في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أحمر قصير ذات ريش وحذاء بكعب من نفس اللون، واعتمدت المكيب الترابي.

وكانت الفنانة مهيرة عبد العزيز، قد نشرت مقطع فيديو لها داخل قسم الشرطة فى ايطاليا بعد تعرضها إلى السرقة فى مدينة ميلان.

وكشفت مهيرة عبد العزيز، عن ما تم سرقته قائلة: أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها لسرقة فى إيطاليا حيث حدث معها نفس الأمر العام الماضى وهذه المرة تم سرقة حقيبتها فى القطار.

مهيرة عبد العزيز

وشاركت الفنانة مهيرة عبد العزيز، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من نفس رحلتها فى ايطاليا.