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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاعتداءات السافرة مرفوضة| الأعلى للإعلام يستنكر هجوم الجزيرة على القضاء المصري

صدى البلد

في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الحفاظ على العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وقطر على الأصعدة الرسمية والشعبية والإعلامية، والاحتكام إلى قواعد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الشقيقة.

فإن المجلس يستنكر بشدة تدخل قناة الجزيرة في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقاً للقوانين المصرية والتي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. 


وفي إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانوناً ومهتمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي.

وإذا يعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أمله في الإقلاع عن تلك السياسات الإعلامية العدائية، يحتفظ بحقوقه في الرد، دون الإساءة لأي أحد.

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