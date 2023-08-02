عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفات طبعيه لايقاف سقوط الشعر.

 

وصفات لإيقاف تساقط الشعر مباشرة :-  
-   وصفة الزبادي اليوناني يحتوي الزبادي اليوناني على البروتينات وفيتامين B5، وهي بروتينات مهمة للشعر، ويعمل كمكيف طبيعي للبشرة، والعسل يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا، ويحمي الشعر من التلف، وطريقته هي:
 

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني. ملعقة كبيرة من العسل. عصير ليمونةٍ واحدة.

طريقة التحضير: يُوضع الزبادي اليوناني في وعاء، ثم يُضاف العسل والليمون، ويُخلط بشكلٍ جيد للحصول على عجينة. توضع العجينة على فروة الرأس وجذور الشعر بواسطة الفرشاة. يُترك الخليط على الشعر مدة نصف ساعة، ثمّ يُشطف بالماء البارد. تُطبّق الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً إذا كان الشعر جافاً.

-   وصفة الحلبة تعزز الحلبة نمو الشعر، وإعادة بناء بصيلات الشعر، كما أنها تجعل الشعر قوياً، ولامعاً، وطويلاً، وطريقتها هي:
المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة. أربع ملاعق كبيرة من الزبادي. بياض بيضة. ماء.
طريقة التحضير: تُنقع بذور الحلبة في الماء، وتُترك ليلةً كاملة. تُهرس بذور الحلبة للحصول على عجينة، ويُضاف إليها القليل من الماء، ثم يوضع لبن الزبادي والبيض. يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، ويترك مدة نصف ساعة. يُغسل الشعر بالماء جيداً. تُكرر الوصفة مرة أو مرتين في الشهر.

-   وصفة الشمندر والحناء يحتوي الشمندر على البوتاسيوم، والبروتينات، والفيتامينات الضرورية للشعر، ويمكن استخدامه بهذه الطريقة:
المكونات: كمية من أوراق الشمندر. ملعقة كبيرة من الحناء.
طريقة التحضير: تُغلى أوراق الشمندر في الماء، وتُترك حتى تقلّ كمية الماء إلى النصف. يُطحن الشمندر، وتُضاف الحناء إليه، ويُخلط للحصول على عجينة. يُوضع الخليط على فروة الرأس، ويُترك مدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك يُغسل الشعر بالماء. تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

-   وصفة عصير البصل والعسل يحتوي البصل على خصائص مضادة للجراثيم، حيث يقضي على البكتيريا التي تسبب التهابات فروة الرأس، كما يحتوي على الكبريت الذي يحسن الدورة الدموية ويوصلها إلى بصيلات الشعر، ويشجع نمو الشعر من أمام فروة الرأس، وطريقته هي:
المكونات: بصلة. ملعقتان صغيرتان من العسل. ماء الورد.
طريقة التحضير: تُبشر البصلة، ويُستخرج العصير منها. يُضاف العسل إلى عصير البصل، ثمّ يوضع ماء الورد لتخفيف رائحة البصل. يُوضع الخليط على قشرة الرأس باستخدام قطعةٍ من القطن، ويُترك مدّةً تتراوح بين 40-50 دقيقة، وبعد ذلك يُغسل كالمعتاد.

 

إيقاف تساقط الشعر بصيلات الشعر تساقط الشعر سقوط الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

زي المحلات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

خبير تغذية يكشف عن فوائد قشور الليمون

ماذا تفعل أوراق الزيتون في الأسنان؟

شبه والدتها.. ابنة شيريهان الصغرى تتصدر الترند | شاهد إطلالتها

الصور الأولى من حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بأنوثتها

بالأزرق الجرئ.. أسما شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ترشيحاتنا

تكفيها عند اندلاع حرب.. إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

الهلال السعودي يطيح بالوداد المغربي من بطولة الأندية العربية

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

الجيل الذهبي |مهرجان المسرح المصري يحيي ذكرى 3 كتاب راحلين في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

بعد إعلان ارتباطها.. صور أثارت الجدل لـ ندى الكامل قبل وبعد عمليات التجميل

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ