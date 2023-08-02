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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود وسيف الأسيوطي في مباراة النصر والزمالك بكأس الملك سلمان للأندية

صدى البلد

وجه الاتحاد العربى لكرة القدم دعوة رسمية لمستر محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة مجموعة نوفافيرا المالكة للماركة الرياضية تيمبو، والكابتن سيف محمود الأسيوطي الرئيس التنفيذي لشركة تيمبو النمساوية وهى الكرة الرسمية للبطولات التى ينظمها الاتحاد العربى لكرة القدم وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال .

 

وجاءت هذه الدعوة لحضور مباراة النصر و الزمالك فى البطولة العربية والتى ستقام مساء غد الخميس ووافق مستر محمود على تلبية الدعوة ومشاهدة المباراة من ارض الملعب .

 

 

ومن جانب أخر نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى التعاقد مع عبد الرحمن اسامة وشهرته 'جادو 'ظهير ايسر مالية كفر الزيات مواليد١٩٩٩ وتم الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب من نادي مالية كفر الزيات فى حضور الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا و الكابتن عصام خير المشرف العام على الكرة بنادى مالية كفر الزيات .

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