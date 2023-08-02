إجلاء العشرات بمساعدة فرنسا.. بريطانيا وألمانيا يناقشان الوضع المثير للقلق في النيجر

ناقش رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني "الوضع المثير للقلق في النيجر".

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان صادر عن مكتب سوناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز أدانوا ما وصفوه بالمحاولات الأخيرة "لتقويض الديمقراطية والسلام والاستقرار" في النيجر.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت في بيان، "ناقش رئيس الوزراء والمستشار شولتز الوضع المقلق في النيجر"، بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس محمد بازوم وحكومته.

وقال وزير الخارجية الألماني، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 40 مواطنا من النيجر بمساعدة فرنسية.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد حثت مواطنيها في النيجر على قبول عرض من السلطات الفرنسية للانضمام إلى رحلات الإجلاء الخاصة بهم يوم الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان "يمكننا أن نؤكد أن زملائنا الفرنسيين عرضوا، في حدود السعة المتاحة، نقل مواطنين ألمان على متن رحلاتهم من النيجر"، مضيفة أنها نصحت "جميع المواطنين الألمان في نيامي بقبول ذلك العرض".

وتم إغلاق حدود النيجر أمام الرحلات الجوية التجارية منذ أن أطاح ضباط عسكريون بالرئيس محمد بازوم وحكومته المنتخبة ديمقراطيا يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط إفريقيا.

واستقبلت فرنسا اليوم أول طائرة إجلاء على متنها أكثر من مئتي شخص من الفرنسيين والأوروبيين من النيجر.