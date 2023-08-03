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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجبات فخمة.. لن تصدق ماذا تطعم امرأة أسترالية كلبها

المرأة الاسترالية
المرأة الاسترالية وكلبها

شانون أرني، 32 عامًا، هي امرأة أسترالية تعيش في ولاية تسمانيا وتمتلك كلبًا من نوع الكولي، تهتم هذه المرأة بنظام تغذية كلبها جيدًا بشكل لا يصدق!

نظام غذائي خاص بأقل الأسعار

تعتمد (أرني) في غذاء كلبها على نظام بارف الغذائي الذي يركز على تناول العظام واللحوم النيئة أو الطعام الخام المناسب بيولوجيًا، وذلك للتأكد من تغذية كلبها السليمة والحفاظ على بنيته الجسدية، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

لكن على الرغم من أسلوب الطعام الفاخر لوجبات الكلب (إيكو)، كشفت (أرني) أن أسلوب حياة إيكو الأنيق لا يهدر أموالها الإطلاق ويتكلف ما بين 26 جنيهًا إسترلينيًا و 41 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر حيث يأكل الكلب الكثير من فضلات اللحوم المختلفة مثل لحوم البقر ولحوم الضأن والأسماك مثل السلمون وغيرهم.

وأضافت أنها تشتري اللحوم من جزار للحيوانات الأليفة متخصص في بيع اللحوم الغير صالحة للبشر بما في ذلك لحوم الدجاج والغزال والبوسوم. وذلك لتقديم وجبة عشاء شهية لكلبها بأقل الأسعار مع التأكد من بقاء بعض العظام ليتناولها في وجبة الإفطار باليوم التالي.

نجمة ميشلان

الطعام الذي تقدمه آرني للكلب

وأكدت (أرني) أنها تقدم لكلبها هذه اللحوم مع الخضار بطريقة أنيقة وفي طبق رائع لتتأكد أن كلبها سيتناول وجبة عشاء مميزة. وهو الأمر الذي جعل من حولها يصفون طبق الطعام الذي تقدمه لكلبها بأنه "كأنه تم إعداده في مطعم حائز على نجمة ميشلان."

امرأة أسترالية نظام بارف الغذائي العظام واللحوم النيئة نجمة ميشلان اللحوم الغير صالحة للبشر

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