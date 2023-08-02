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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية وشاشة أكبر.. كل شيء عن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 القادمة

سامسونج
سامسونج

تشتهر شركة  سامسونج  Samsung الكورية بسلسلة هواتف الرائدة S التي تنافس بقوة هواتف آيفون من آبل المعروفة بأسعارها الباهظة وإمكانياتها القوية، ومع ذلك تقف سامسونج على قدم المساواة مع الشركة الأمريكية وتتحدى بإمكانيات رائدة ومثيرة للاهتمام تقدمها من خلال سلسلة هواتف الـ S أحدثها طرازات S23 التي أطلقتها رسميا في فبراير الماضي، وحققت نجاحا كبيرا.

بالرغم من أن سلسلة هواتف  جالاكسي  Galaxy S24 القادمة ما زالت بعيدة عن موعد الكشف الرسمي عنها الذي لن يتم بأي حال من الأحوال قبل أوائل العام المقبل، إلا أن التسريبات التي تكشف عن تفاصيل الهاتف القادم بدأت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التكنولوجيا المتخصصة.

 كشفت التسريبات الأخيرة التي جاءت في تقرير موقع gizmochina عن بعض المواصفات المثيرة للسلسلة المنتظرة من قبل محبي "سامسونج" وكشفت معلومات عن شاشة العرض والبطارية وتفاصيل التصميم.

سامسونج 

مواصفات البطارية:

من المتوقع أن يشهد طرازا Galaxy S24 + و S24 Ultra ترقيات على سعة البطارية. تُظهر قاعدة بيانات شهادة TUV أن S24 + سيحزم بطارية سعة 4755 مللي أمبير في الساعة، بالمقارنة مع طراز  S23 + الحالي فهو يأتي مع بطارية 4700 مللي أمبير في الساعة.

من ناحية أخرى ، سيحتفظ طراز الألترا الذي يتصدر نطاق القوة والأداء S24 Ultra بنفس سعة البطارية 4855 مللي أمبير في الساعة، ولكن مع شحن سريع بقوة  65 وات ، وربما تستفيد من تقنية بطارية السيارة الكهربائية.

سامسونج 

المعالج والأداء:

ظهرت مواصفات  Samsung Galaxy S24 + في موقع الأداء Geekbench 6 ، وكشف عن أنه حصل على 2233 نقطة في اختبارات أحادية النواة بينما في اختبارات المتعددة النواة حصل على 6661 نقطة، وبالتالي هذه النتائج تشير بقوة إلى أن S24 + سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم شريحة  Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث تقترن مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومع ذلك ، قد لا تستخدم سلسلة Galaxy S24 بأكملها معالجًا واحدًا فقط ، حيث كشفت تسريبات عن استخدام المعالج  Exynos 2400 أيضا في بعض الإصدارات من المتوقع أن يحتوي Exynos 2400 على 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية ويقال إن نقاطه المعيارية لوحدة معالجة الرسومات تتجاوز تلك الخاصة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. و من المتوقع أن يأتي هذا المعالج في بعض دول أوروبا وآسيا بدلا من نسخة الكوالكوم.

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التصميم:

من ناحية لغة التصميم والمظهر الخارجي، من المتوقع أن تتميز طرازي Galaxy S24 القياسي و S24 + الأعلى بشاشة عرض نوعها  LTPO مع حواف رفيعة، أما بالنسبة لجهاز Galaxy S24 Ultra ، فمن المرجح أن يحتفظ بلغة التصميم نفسها للنسخة الحالية، مع إطار من التيتانيوم.

سامسونج 

الشاشة والكاميرا:

من المتوقع أن يأتي طراز  Galaxy S24 + بحجم شاشة أكبر من الحالية، وتقريبا ستكون 6.65 بوصة مقارنة بشاشة نوعها Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.6 بوصة للطراز السابق. قد لا يشتمل Galaxy S24 Ultra على إمكانيات مختلفة فيما يخض حجم الشاشة، مع نفس إعداد الكاميرا الرباعي الموجود حاليا، ونفس جودة الكاميرا السيلفي.

مع هذه التحسينات المهمة والرئيسية في سعة البطارية وقوة وحدة المعالجة المركزية والتصميم ، ستكون سلسلة Galaxy S24 إضافة مهمة في سوق الهواتف الذكية.

سامسونج جالاكسي جالاكسي S24 GALAXY S24 Samsung

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