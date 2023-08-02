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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نسرين طافش تظهر بإطلالة جريئة.. أخطاء شائعة نرتكبها أثناء شحن الموبايل قد تسبب كوارث

نسرين طافش
نسرين طافش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

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احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

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احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة

 

أخطاء شائعة نرتكبها أثناء شحن الموبايل قد تسبب كوارث

يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء أثناء شحن الهاتف المحمول مما يؤدي إلى حالات حريق وانفجار الهواتف أثناء الشحن، يعتقد البعض أن السبب هو عيب في تصنيع الهواتف أو خلل في البطارية ولكن أيضا الكثير من هذه الحالات تحدث بسبب بعض أخطاء المستخدمين أثناء شحن الهواتف الخاصة بهم

 

بعد تحذير وزارة الصحة.. نصائح للأمهات: الرضاعة الطبيعية تحميكي من مرض خطير

الرضاعة الطبيعية لها  فوائد صحيةً لا مثيل لها للطفل والأم علي حد سواء، فهي تعزز جهاز المناعة لدى الرضيع ، مما يُسهِم في حمايته من العديد من أمراض الطفولة الشائعة، كما يوفر حليب الأم كلَّ الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من حياته، كما أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للام نفسها.

نسرين طافش الموبايل الرضاعة الطبيعية المناعة شحن الموبايل

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