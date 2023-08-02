نشرة المرأة والصحة| نسرين طافش تظهر بإطلالة جريئة.. أخطاء شائعة نرتكبها أثناء شحن الموبايل قد تسبب كوارث

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة

يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء أثناء شحن الهاتف المحمول مما يؤدي إلى حالات حريق وانفجار الهواتف أثناء الشحن، يعتقد البعض أن السبب هو عيب في تصنيع الهواتف أو خلل في البطارية ولكن أيضا الكثير من هذه الحالات تحدث بسبب بعض أخطاء المستخدمين أثناء شحن الهواتف الخاصة بهم

الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحيةً لا مثيل لها للطفل والأم علي حد سواء، فهي تعزز جهاز المناعة لدى الرضيع ، مما يُسهِم في حمايته من العديد من أمراض الطفولة الشائعة، كما يوفر حليب الأم كلَّ الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من حياته، كما أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للام نفسها.