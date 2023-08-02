مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو غدا الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية .

ويدخل الزمالك مباراة النصر باحثا عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل خاصة بعد خسارته في المباراة الماضية أمام الشباب السعودي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها حصريا عبر قناة السعودية الرياضية المشفرة .

ويملك الزمالك فرصتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية، فيما تعني خسارته أمام النصر خروجه بشكل رسمي من البطولة.

وتعد الفرصة الأولى للزمالك لحجز مقعد في الدور ربع النهائي؛ هي تحقيق الفوز بأي نتيجة على النصر السعودي في اللقاء القادم، وفي هذه الحالة سيتأهل الزمالك مباشرة دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الشباب والاتحاد المنستيري.

أما الفرصة الثانية التي يملكها الزمالك من أجل العبور للدور المقبل، هي التعادل مع النصر السعودي، ولكن في هذه الحالة، سيحتاج الزمالك لخسارة فريق الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة التي ستقام في نفس الموعد غدا.