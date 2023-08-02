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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

صدى البلد

عقد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح ورشة عمل مع سفارة سنغافورة بالقاهرة بحضور السفير دومينيك جوه وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من تجربة سنغافورة في التنمية الاقتصادية وتحولها من دولة فقيرة من دول العالم الثالث إلى واحدة من أهم اقتصاديات العالم حالياً.

 

 تطرق الاجتماع الي مناقشة العديد من القضايا المشتركة والتي حققت فيها سنغافوره طفرة كبيرة على رأسها التعليم الأساسي والتعليم الفني وكيف حققت سنغافورة هذا المستوي من النجاح وأيضا التطرق إلي تجارب الزراعة الحديثة في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه سنغافورة واستحداث محاصيل جديدة مثل الأرز الجاف بالإضافة إلي مناقشة ملف السياحة وكيفية تطوير منظومة المعالم السياحية في مصر، هذا بالإضافة إلي التأكيد علي ضرورة إنهاء كافة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

 

 وأوضح ممدوح أن الاجتماع تناول العديد من النقاط الهامة حيث لم يتم الاكتفاء بملف التنمية الاقتصادية وفرص التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، ولكن تم فتح مجموعة من آفاق التعاون مثل قضايا التبادل الشبابي وملفات التغير المناخي وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والاستقطاب الفكري والتنوع وقبول الآخر، وأضاف ممدوح أن وفد المجلس اليوم والذي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين يمثلون خلفيات سياسية متنوعة تختلف كثيراً تحت قبة البرلمان وكلاً منهم يمتلك رؤية مختلفة ولكن اتفاقهم على مصلحة الوطن والمواطن هو سبب اجتماعهم اليوم لوضع رؤية تشاركية تضمن حياة كريمة لكل مصري وهو ما يثبت قدرة المجتمع المدني المصري ممثلاً في مجلس الشباب المصري على استيعاب الأفكار والتيارات المختلفة وتوحيد الجهود من أجل عملية بناء الجمهورية الجديدة وأوضح السفير دومينيك جوه على اعتزازه بالتعاون المشترك بين مجلس الشباب المصري والسفارة في العديد من المجالات.

 

 كما أعرب عن إعجابه بالجهود المبذولة في كافة القطاعات في الدولة المصرية وأن الجميع يلاحظ الآن طفرة كبيرة ونهضة حقيقية ولكن في ظل التحديات التي يمر بها العالم حالياً يجب العمل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين من دول العالم المختلف.

 

 كما أشاد بقدرة مجلس الشباب المصري على فتح أطر ومجالات جديدة للتعاون خاصة بعد نجاح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري في الحصول على درجة الزمالة العليا في الحوكمة والخدمات العامة من جامعة سنغافورة الوطنية كأول مصري وأفريقي يحصل على هذه الدرجة من أكبر مدرسة للسياسات في العالم.


ضم الاجتماع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة وكيني تان نائب رئيس البعثة وجيرمي لو المسئول السياسي بالسفارة ومن مجلس الشباب المصري محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، ومي عجلان مدير مختبر المجتمع المدني للتنمية وحقوق الإنسان وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وأعضاء مجلس الأمناء النائب احمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ والنائب عادل عامر والنائب علاء قريطم والنائبة منى عبدالله والنائب عادل يونس حماد والنائب هشام سعيد الجاهل والنائب محمود عصام أعضاء مجلس النواب والبرلماني السابق والمشرف على أكاديمية الشباب للسياسة والحوكمة المهندس جون طلعت والسفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الازمات بجامعة الدول العربية وعضو مجلس الأمناء.

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