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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تنظم فعالية توعوية مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

تحت عنوان "الإسكندرية بين الماضي والحاضر" نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية فعالية توعوية، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتماشياً مع الاحتفالات  بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية والذي يوافق 26 يوليو من كل عام.

ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الفعالية تضمنت عدة أنشطة من بينها افتتاح معرضين صور عن المهن التراثية القديمة، وعن بعض الحرف اليدوية للسيدات المعيلات، بالإضافة إلى تنظيم ندوة عن تاريخ الإسكندرية شاركت بها الدكتورة إيمان شهاوي مديرة برامج وبحوث الموزاييك بمتاحف الإسكندرية والتي تحدثت خلالها عن عالمية الإسكندرية بين موقعها ومتاحفها، كما استعرض الأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية كنوز الإسكندرية، كما تم قام الشاعر والأديب السكندري العالمي أحمد فضل شبلول خلال الندوة بإلقاء مجموعة من قصائده الشعرية في حب الإسكندرية.

وأضافت الأستاذة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن الفعالية تضمنت أيضاً تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الأطفال شارك بها عدد من الأطفال بالإضافة إلى عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية قرية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة منها ورش لتدوير المخلفات وتحويلها إلى قطع فنية مثل صناعة مجسمات لقلعة قايتباى واستخدام الورق الملون لعمل لوحات موزاييك.
 

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