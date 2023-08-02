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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تبحث التوقيت المناسب لإصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في اجتماعها المنعقد؛ اليوم الأربعاء؛ بديوان عام الوزارة، عن الاستعدادات  الجارية لعقد اجتماع عاجل للجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالاستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها.                                                       

 

يأتي  ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الانتهاء من كافة المحاور، وإصدار استراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في استراتيجية موحدة، وتأكيدات الوزير  المستمرة على أن كافة إمكانيات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز الاستراتيجية، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

 

وأكد إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ؛ أن الاجتماع ناقش دور وأهمية هذه الإستراتيجية كوثيقة قومية موحدة، ودليل إسترشادي لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما يشهده سوق العمل من تحديات ،ووظائف مُستقبلية، وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

                                        

وأوضحت الوزارة  أن  خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.                                      

 

كما تتضمن الاستراتيجية  عدداً من الخطوات منها : توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.

 

حضر الاجتماع من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: رولاند سارتون استشاري التشغيل بمكتب المنظمة بالقاهرة ، وساره  صبري مدير برامج بالمنظمة .                                               

ومن الوزارة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط  رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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