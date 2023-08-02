خبير في الشؤون الروسية: الهيمنة على البحر الأسود من استراتيجيات روسيا الآن

قال الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية، إن التاريخ يعيد نفسه، لأننا إذا عدنا للوراء إبان الحرب الروسية التركية في القرن الثامن عشر، سنجد روسيا كانت مهيمنة على البحر الأسود، لكن هذا لم يرض فرنسا وبريطانيا، فتحالفوا ضدها وهزموها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السيطرة على البحر الأسود بالنسبة لروسيا ليس فقط لتأمين الحدود ولكن فتح طريق تجاه البحر المتوسط.

ولفت إلى أن روسيا خسرت مرتين نفوذها في البحر الأسود، مرة بعد الهزيمة من التحالف الفرنسي البريطاني في القرن الثامن عشر، والثانية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي واستقلال الدول السوفييتية المطلة على البحر الأسود.

وأوضح أن روسيا الآن تحاول تصحيح هذا الوضع في البحر الأسود، فهي قد لا تكتفي بضم القرم، بل قد تضم أوديسا أيضا، وفي حال سيطرت روسيا على البحر الأسود قد تكسر أسطورة القطب الواحد في العالم.