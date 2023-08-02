إسبانيا تعتقل 3 هاربين مطلوبين لدى اليوروبول لتورطهم في تهريب مخدرات

قال الحرس المدني الإسباني، اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على ثلاثة مجريين فارين من العدالة مطلوبين لدى اليوروبول للاشتباه في كونهم أعضاء في جماعة إجرامية منظمة.

تم القبض على الثلاثة، المدرجين على قائمة المطلوبين لشرطة الاتحاد الأوروبي والتي تضم 54 مجرمًا مشتبهًا، في مدينة كالبي الساحلية بشرق إسبانيا في 19 يوليو خلال عملية مشتركة بين قوات الشرطة الإسبانية والمجرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنه “تم التحقيق مع المشتبه بهم في المجر بشأن زراعة القنب غير المشروع وتهريب المخدرات.. علمت الشرطة الإسبانية في مايو أن الثلاثة كانوا يعيشون في كالبي بهويات مزورة واستمروا في تهريب المخدرات إلى المجر”.

أطلقت يوروبول حملة “2022 EU Most Wanted” في أكتوبر للتركيز على الهاربين في جميع أنحاء أوروبا الذين هم أعضاء في عصابات مطلوبين لارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل والاتجار بالبشر والسطو المسلح والإرهاب، من بين جرائم أخرى.