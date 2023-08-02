عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تعتقل 3 هاربين مطلوبين لدى اليوروبول لتورطهم في تهريب مخدرات

صدى البلد

قال الحرس المدني الإسباني، اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على ثلاثة مجريين فارين من العدالة مطلوبين لدى اليوروبول للاشتباه في كونهم أعضاء في جماعة إجرامية منظمة.

تم القبض على الثلاثة، المدرجين على قائمة المطلوبين لشرطة الاتحاد الأوروبي والتي تضم 54 مجرمًا مشتبهًا، في مدينة كالبي الساحلية بشرق إسبانيا في 19 يوليو خلال عملية مشتركة بين قوات الشرطة الإسبانية والمجرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنه “تم التحقيق مع المشتبه بهم في المجر بشأن زراعة القنب غير المشروع وتهريب المخدرات.. علمت الشرطة الإسبانية في مايو أن الثلاثة كانوا يعيشون في كالبي بهويات مزورة واستمروا في تهريب المخدرات إلى المجر”.

انفراجة.. زيلينسكي يعلن موعد عقد "قمة السلام" العالمية بشأن أوكرانيا

اجتماع طارئ.. زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة حاسمة بالنسبة لـ أوكرانيا

أطلقت يوروبول حملة “2022 EU Most Wanted” في أكتوبر للتركيز على الهاربين في جميع أنحاء أوروبا الذين هم أعضاء في عصابات مطلوبين لارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل والاتجار بالبشر والسطو المسلح والإرهاب، من بين جرائم أخرى.

اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

احذر.. التحرش في هذه الأماكن يعرضك للحبس 5 سنوات

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

موضوعات متعلقة

انفراجة.. زيلينسكي يعلن موعد عقد "قمة السلام" العالمية بشأن أوكرانيا

لأول مرة .. روسيا توجه نصيحة هامة لـ زيلينسكي

قيود على استهلاك المياه.. إعلان حالة الطوارئ في كتالونيا بسبب الجفاف

بيان عاجل من الدفاع البولندية بشأن مناورات البحرية الروسية في بحر البلطيق

مؤشر خطير .. انخفاض نسبة تأييد المحكمة العليا الأمريكية إلى مستوى قياسي

اجتماع طارئ.. زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة حاسمة بالنسبة لـ أوكرانيا

السودان .. 20 مليون مواطن على حافة المجاعة بسبب الحرب

عكس التوقعات.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد قرار وكالة "فيتش"

ترشيحاتنا

الأهلي يطالب كهربا بسداد غرامة الزمالك ومخطط آخر للاعب

قتل ابنه بنوع مخدّر خطير في كفر الزيات | وقرار عاجل من النيابة

خناقة ستات.. مصير مؤلم لشاب تصادف مروره وسط معركة بالحجارة والزجاج في الوراق

أمريكا تفتح تحقيقًا بعد اختراق صيني لوزارتي الخارجية والتجارة

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

انفراجة.. زيلينسكي يعلن موعد عقد "قمة السلام" العالمية بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. احذر غسيل الفواكه والخضراوات بهذه الطريقة

بالأسود الجريء.. مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة شبابية

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ