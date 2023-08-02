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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد.. تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في عام أمام الدولار واليورو

الروبل الروسي
الروبل الروسي

ارتفع سعر صرف اليورو في بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، فوق 103 روبل لأول مرة منذ مارس 2022، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

 

وارتفع سعر صرف اليورو المتوقع لليوم التالي بمقدار 1.83 روبل إلى 103 روبل، اعتبارا من الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش.

 

ارتفع سعر الصرف المتوقع للدولار بمقدار 1.92 روبل إلى 94.25 روبل وسعر صرف اليوان بمقدار 0.23 روبل إلى 13.07 روبل، وفقا لبيانات الصرف.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع الدولار الأمريكي، حيث تجاهل المستثمرون خفض التصنيف الائتماني لوكالة فيتش الأمريكية بينما عززت البيانات التي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الخاصة في يوليو حيث أشارت إلى مزيد من مرونة سوق العمل.

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وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ستة أقران، بنسبة 0.745٪ إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 3.0٪ من أدنى مستوى له في 15 شهرا في 18 يوليو.

 

وخفضت فيتش، أمس الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة إلى AA + من AAA في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين، على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

بورصة موسكو اليورو روبل الدولار

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