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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة إهناسيا

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، المخطط الإستراتيجي لمدينة إهناسيا ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على مسطح إجمالي 538 فداناً منها 36.3 فدان خدمات إقليمية بطاقة استيعابية 65 ألفا و710 نسمة حتى سنة الهدف ، وذلك بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بقيد الارتفاع المقرر، تمهيدا لاعتماده من وزارة  الإسكان والمرافق.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط، يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية للمواطنين وتدعيم المرافق الأساسية،بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، موجها بسرعة السير في إعداد المخطط التفصيلي للمدينة بعد اعتماد المخطط الإستراتيجي في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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من جانبه أضاف"م. رامي رجب"مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بأنه" تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم، قامت الإدارة ،خلال الفترة الماضية، بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون البناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني الأمر الذي أثمر عن اعتماد كافة المخططات العمرانية لمدن المحافظة السبع في غضون عام واحد فقط .

شهد اعتماد المخطط الاستراتيجي حضور كل من : اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا والمهندس رامي رجب عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

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