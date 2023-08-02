إجراء عاجل من الجيش الأوكراني بسبب فشل الهجوم المضاد

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين ومحللين أمريكيين، إن الجيش الأوكراني، الذي دربته الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون، تخلى عن تكتيكاته بسبب الإخفاقات في الهجوم المضاد.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن الجيش الأوكراني الذي دربه الغرب علق بسبب حقول الألغام وضل وأرجأ العمليات.

وأكدت أن “قرار أوكرانيا بتغيير التكتيكات هو مؤشر واضح على أن آمال الناتو في نجاح كييف بعد تلقي أسلحة جديدة وخضوعها لتدريب جديد لا يمكن أن تتحقق”.

وأضافت: “في الولايات المتحدة، يخشون من أن عودة القوات الأوكرانية إلى التكتيكات القديمة قد تؤدي إلى حقيقة أن أسلحتهم تنفد بسرعة ، الأمر الذي سيلعب في أيدي روسيا”.

وتابعت: "تحاول الكتائب الأوكرانية التي تدربت في الغرب الآن تغيير العملية... غير القادة الأوكرانيون تكتيكاتهم، مع التركيز على إنهاك القوات الروسية، الموجة الثانية من القوات التي دربها الغرب تشن بشكل أساسي هجمات صغيرة فقط".

وقال المسؤولون والمحللون الأمريكيون الذين زاروا منطقة الحرب أيضًا إن القوات الأوكرانية التي دربها الغرب ارتكبت عدة أخطاء في وقت مبكر من الهجوم المضاد الذي أعادها أيضًا إلى الصراع.