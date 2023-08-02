رئيس البرلمان العربي يزور مجلس الدولة لتعزيز سبل التعاون

استقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عادل بن عبد الرحمن العسومي – رئيس البرلمان العربي ، كما استقبل كلا من النائبة شادية خضير مليجي الجمل – عضو مجلس النواب المصري وعضو البرلمان العربي والنائب طارق فاروق محمود نصير – عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو البرلمان العربي والنائب يسري المغازي – عضو مجلس النواب المصري وعضو البرلمان العربي، والمستشار كامل الشعراوي – أمين عام البرلمان العربي ، في مقر مجلس الدولة بالدقي بقصر الأميرة فوقية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري.

وقد أعرب رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له ، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة ، وأثنى على التعاون المُتميز بين مجلس الدولة المصري والبرلمان العربي .