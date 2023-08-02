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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس البرلمان العربي يزور مجلس الدولة لتعزيز سبل التعاون

صدى البلد

استقبل  المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عادل بن عبد الرحمن العسومي – رئيس البرلمان العربي ، كما استقبل كلا من النائبة شادية خضير مليجي الجمل – عضو مجلس النواب المصري وعضو البرلمان العربي والنائب طارق فاروق محمود نصير – عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو البرلمان العربي والنائب يسري المغازي – عضو مجلس النواب المصري وعضو البرلمان العربي، والمستشار كامل الشعراوي – أمين عام البرلمان العربي ، في مقر مجلس الدولة بالدقي بقصر الأميرة فوقية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري.

وقد أعرب  رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له ، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة ، وأثنى على التعاون المُتميز بين مجلس الدولة المصري والبرلمان العربي .

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