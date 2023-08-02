مصر أكتوبر يطلق مبادرة لدعم اليتيمات المقبلات على الزواج

أطلق حزب مصر أكتوبر مبادرة لدعم 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، من خلال تسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

وقامت الدكتورة چيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية تضمنت " غسالة ،بوتاجاز وثلاجة " لهؤلاء الفتيات، وذلك ايذانًا بإطلاق مبادرة لدعم ١٠ فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.



وأكد "مديح" على أن حزب مصر أكتوبر يعمل على قدم وساق من أجل المساهمة فى خدمة المجتمع والأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية فى اطار تفعيل استراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية.



وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط، وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما قامت بتسليم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.