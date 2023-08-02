التموين تتعاقد على 360 ألف طن قمح مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد بالممارسة رقم 3 لعام 2023 - 2024 التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، للمحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 6 أشهر.



بدءا من الثلاثاء 1 أغسطس 2023، تقدم وزارة التموين خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية.