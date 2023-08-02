فوّضت أمري إلى الله | رسالة غامضة من كهربا لجمهوره

وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي رسالة غامضة لجمهوره من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وكتب كهربا قائلا :" وكيف تخطيت الأمور ؟ فوضت أمري إلى الله وارتضيت قضاءه وتصالحت مع نفسي وأحببتها وكافحت كثيرا ثم ماذا ؟ ثم يعوضك الله وما ادراك ما عوض الله ".



وعلى جانب آخر علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا في أزمته مع الزمالك قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه.