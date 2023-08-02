إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في شرق رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

وقال الناشط المجتمعي كاظم الحاج محمد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني الغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل 13 عاما، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالطاط، والعشرات بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للقرية، لاستفزاز المواطنين وتقييد حركتهم.