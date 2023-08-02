عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال كاذب .. تفاصيل إطلاق النار في مبنى الكابيتول الأمريكي

مبنى الكابيتول
مبنى الكابيتول

أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار محتمل في مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، داعية الأشخاص داخل مباني مجلس الشيوخ إلى الاحتماء في مكانهم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كان مجلس الشيوخ الأمريكي في عطلة الصيف ولم يكن غالبية المشرعين حاضرين، لكن معظم المكاتب تحتفظ بطاقم هيكلي في الموقع.

ويوجد عادة أيضًا عشرات العمال الذين يعملون في مقاهي مجلس الشيوخ ومراكز الأمن ويعملون على صيانة المباني.

وقالت شرطة الكابيتول في منشور: "إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ ، فيجب أن يحتمي كل شخص بالداخل في مكانه".

وعقب ذلك، أوضحت الشرطة الأمريكية أن التحذير الأمني بشأن وجود مسلح في مبنى مجلس الشيوخ وإطلاقه النار، ما هو إلا نتيجة اتصال كاذب بعد أن استجابت لمكالمة طوارئ، مؤكدة أنه لم يحدث أي إصابات أو إطلاق نار.

فيما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أنه على الأرجح أن يكون ما يحدث في الكابيتول متعلقًا بشخص مختل وليس بمطلق نار نشط.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة لشبكة “CNBC” الأمريكية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولم يتم العثور على مطلق النار.

وكان هناك تواجد مكثف للشرطة خارج المباني، حيث وقف بعض الموظفين في الخارج وتجمع السياح حول محيط مجمع الكابيتول.

الشرطة الأمريكية الكابيتول مبنى الكابيتول طاقم هيكلي مسلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الصلح تم على الهواء.. آخر تطورات أزمة حسين الشحات والشيبي

بديل بطاقات التموين.. قرار عاجل بشأن تطبيق الكارت الموحد |هل تأجل طرحه؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

الأهلي يطالب كهربا بسداد غرامة الزمالك ومخطط آخر للاعب

فنانين مصر.. دعم كبير من الرئيس لأصحاب الحرف التراثية والمشروعات الصغيرة |تقرير

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

ترشيحاتنا

في موقف بطولي.. مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة نادي الزمالك

أمريكا تحسم الجدل بشأن استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر

الشيبي غِلِط ولازم يعتذر .. مفاجأة لجماهير الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

شديد العدوى .. إجراءات عاجلة من الصحة الجزائرية بعد انتشار هذا المرض

أحمد موسى: الإعلام الأمريكي يصف مطلق النار بمجلس الشيوخ بالمختل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع ابنتها... سر طول شعر شيريهان

بعد إعلان ارتباطها رسميا.. صور مثيرة تبرز أنوثة وأناقة ندى الكامل

قُبلة على الخد .. إطلالات أثارت الجدل لـ حبيبة عمرو دياب

شاهد .. أبرز 3 إطلالات لـ سمية الخشاب تثير الجدل

فيديو

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ