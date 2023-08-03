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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|مفاجأة بشأن التوجه مباشرة إلى الكليات للتقديم.. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2023 أدبي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023..التعليم العالي تعلن مفاجأة بشأن التوجه مباشرة إلى الكليات للتقديم

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن طرق تقديم للتنسيق الألكترونى من خلال الكليات و المعاهد مباشرة ام هناك عدة خطوات يجب الالتزام بها للحصول على الكلية التى يرغبها

 

 بروتوكول بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر جامعة بني سويف ونظيره بالعراق

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور سعيد عبد الهادي المرهج عميد كلية دجلة الجامعة بالعراق، اليوم،  بروتوكول تعاون مشترك بين " معهد أبحاث الليزر جامعة بني سويف" و " وحدة بحوث الليزر التطبيقية كلية دجلة الجامعة بالعراق" في إطار توجه جامعة بني سويف نحو تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال تطوير علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة من خلال أحدث معامل الليزر العالمية.

 

بالخطوات .. كيفية استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن وجود تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية تتعلق بكيفية استخراجهم إفادة نجاح .

 

من بينها تربية نوعية.. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2023 أدبي

تنسيق الجامعات 2023، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد توقعات تنسيق الجامعات 2023 .

 

لو ملحقتش بشري ولا أسنان.. تقدر تشتغل بالطب الشرعي من هذه الكلية

تنسيق الجامعات 2023.. يرغب  طلاب الثانوية العامة 2023 ، في الالتحاق بكليات الطب ولكن هناك العديد من الطلاب لم يستطيعوا الحصول على المجموع الذى يؤهلهم إلى الالتحاق بكليات الطب . 

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