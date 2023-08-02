رحيل ثنائي جديد | ميدو يكشف ملامح قائمة الأهلي للموسم المقبل

أكد أحمد حسام ميدو ، أن ملامح قائمة الأهلي للموسم الجديد ظهرت بشكل كبير خاصة أن هناك ثوابت في الفريق الأحمر.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك أعمدة رئيسية في الفريق الأحمر على رأسها محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات.



وأشار إلى أن هناك عناصر مهمة في الفريق ولكنها ليست أعمدة رئيسية ولكن لا غنى عنهم مثل محمد هاني وكهربا.



وتوقع ميدو تحرك بعض اللاعبين عن الأهلي مثل محمد فخري وأحمد نبيل كوكا موضحاً أن فخري لم يقدم المستوى المطلوب في الفريق الأحمر كما أن كوكا يبحث بقوة عن المشاركة قبل الأولمبياد.



وأضاف:" الجزائري أحمد قندوسي سيرحل على سبيل الإعارة وأتوقع أن يرحل عن صفوف الفريق لقيد لاعب أجنبي ، وأنصح الأهلي أن يرحل داخل الدوري المصري كي يتأقلم بشكل أكبر على الأجواء".



وأكد ميدو أن عمار حمدي لاعب الوسط سيتحرك على الأرجح لأنه لم يستطع العودة لمستواه خلال تجربة الإعارة مع الاتحاد السكندري.