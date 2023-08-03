ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

نشرت الكاتبه ياسمين الخطيب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه جيب مكشوف باللون الاسود، ونسقت معها توب دون أكمام باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب