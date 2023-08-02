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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل الناس لازم تعرف قيمته|تعليق مثير من أحمد شوبير على مباراة الزمالك والنصر

صدى البلد

علق الاعلامي احمد شوبير على مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كل الناس لازم تعرف قيمة الزمالك وهو قادر على هزيمة النصر ورونالدو .. مقدمة قوية لـ شوبير عن مواجهة الفارس الأبيض أمام النصر غدًا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كلاً من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

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