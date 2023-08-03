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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع موسع لمديري الإدارات الصحية لتقييم لمؤشرات الآداء بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية،   تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة , اجتماعا موسعاً  لمديري الإدارات الصحية بحضور الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي،ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

بحث الاجتماع انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضحت  الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي  أنه  تم مناقشة الحضور بخصوص العمل اليومي وملاحظات وسلبيات تقارير مرور الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائى إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الوحدات الصحية .

فيما أكدت الدكتورة  لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي أنه تم وضع خطة تصحيحية لجميع السلبيات وفقاً لتقييم لمؤشرات الآداء علاوة على تفعيل دور طبيب أول المراكز والوحدات ومفتشى الصحة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة منظومة الصحية وكيل المديرية مديري الإدارات مديرية الصحة

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