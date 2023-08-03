كل سيجارة لوحدها.. طباعة غريبة للتحذير من التدخين في كندا

تحذيرات جديدة في كندا على التبغ والسجائر وصلت لمرحلة طباعة تحذيرات على كل سيجارة منفردة في حدث غير مسبوق.

وبموجب القواعد الجديدة، التي جرى الإعلان عنها في مايو، ستُرفق كل سيجارة بعبارات تحذِّر من مضارّ التدخين، بينها على سبيل المثال «سمّ في كل نفخة»، و«دخان التبغ يضر الأطفال»، و«السجائر تسبب السرطان»، أو «التدخين يؤدي إلى العجز الجنسي».

ويُتوقع أن تكون السجائر كبيرة الحجم ذات الملصقات الفردية الجديدة متاحة بالمتاجر، في غضون عام، تليها السجائر ذات الحجم العادي في أوائل عام 2025، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوزيرة الكندية السابقة لشؤون مكافحة الإدمان كارولين بينيت، في تصريحات سابقة: «بهذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك أي مفر من التحذيرات الصحية، وسيكون ذلك بمثابة تذكير صارخ بالعواقب الصحية للتدخين، مع إقرانها بصور محدّثة معروضة على العبوة».

ولتبرير هذا الإجراء، تقول الحكومة الكندية إنها وجدت أن بعض الشباب، وهم فئة حساسة على صعيد خطر إدمان التبغ، يبدأون التدخين بعد تلقّيهم سيجارة واحدة، بدلاً من علبة تحتوي على تحذيرات صحية