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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسونامي رياضي.. تعليق ناري من فرج عامر على مباراة الزمالك والنصر

صدى البلد

علق فرج عامر على مباراة  النصر السعودي والزمالك اليوم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : مباراة النصر السعودي والزمالك غدا في البطولة العربية أيا كانت النتيجة فإني أري أنها بمثابة تسونامي رياضي  مصري أو سعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها  اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.


وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كلاً من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

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