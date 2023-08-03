كريستيانو رونالدو .. رسالة لمدافعي الزمالك لمراقبة نجم النصر السعودي .. فيديو

قال أبو المجد مصطفي لاعب الأهلي السابق، إن نادي الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية.

وأضاف أبو المجد مصطفي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن رغم صعوبة اللقاء على لاعبي الزمالك أمام النصر لكنهم قادرون على التعامل في المباريات الكبرى والمصيرية.

وتابع ، أن الزمالك قدم مستوي متميز في البطولة العربية، ولكن مباراة النصر ستكون حاسمة في مشوار الفريق في البطولة.

ووجه أبو المجد مصطفي، نصيحة لمدافعي الزمالك في مراقبة كريستيانو رونالدو، قال «لابد من غلق المساحات، والتركيز الشديد في قطع الكرة، وعدم إجراء مخالفات أمام المرمي وعلى الجهاز المعاون صنع الروح المعنوية دون بث الضغوط على اللاعبين».

https://www.youtube.com/watch?v=GI7FxwJBD2k