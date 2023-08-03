عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو .. رسالة لمدافعي الزمالك لمراقبة نجم النصر السعودي .. فيديو

صدى البلد

قال أبو المجد مصطفي لاعب الأهلي السابق، إن نادي الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية.

وأضاف أبو المجد مصطفي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن رغم صعوبة اللقاء على لاعبي الزمالك أمام النصر لكنهم قادرون على التعامل في المباريات الكبرى والمصيرية.

وتابع ، أن الزمالك قدم مستوي متميز في البطولة العربية، ولكن مباراة النصر ستكون حاسمة في مشوار الفريق في البطولة.

ووجه أبو المجد مصطفي، نصيحة لمدافعي الزمالك في مراقبة كريستيانو رونالدو، قال «لابد من غلق المساحات، والتركيز الشديد في قطع الكرة، وعدم إجراء مخالفات أمام المرمي وعلى الجهاز المعاون صنع الروح المعنوية دون بث الضغوط على اللاعبين».

https://www.youtube.com/watch?v=GI7FxwJBD2k

أبو المجد مصطفى الأهلى الزمالك برنامج الماتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تقرير فيتش عن أمريكا .. تراجع هائل في أسهم بورصة وول ستريت

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

مالوش دعوة.. كواليس مقتل شاب بالصدفة في خناقة ستات بالوراق

ما هى عقوبة مُغتصب القاصرات.. القانون يجيب

أسماء بنات إسلامية.. مش هتحتار في الاختيار

لن تصدق .. أمراض القلب تسبب ضررا بالدماغ| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ