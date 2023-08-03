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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الأعلى سكير : الأهلي شعبيته كبيرة بالسعودية و البطولة العربية خسرت عدم مشاركته

صدى البلد

قال الناقد الرياضي السعودي عبد الأعلى سكير، أن أكثر من نادي داخل السعودية ترغب في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف عبد الأعلى سكير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح أحد أهم الصفقات التي تسعي عليها الأندية السعودية للتعاقد معه.

وأشار عبد الأعلى سكير، إلى أن اتحاد جدة والهلال أقرب الأندية الراغبة بقوة في التعاقد مع محمد صلاح، مؤكداً أن هناك محاولات لضم مهاجم على طراز عالمي للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية .

وواصل عبد الأعلى سكير، أن محمد صلاح سيتواجد في الدوري السعودي بعد عامين من الآن، نظراً لارتباطه بعقد مع فريقه ليفربول وهو ما صعب التفاوض معه للعب في الدوري السعودي هذا الموسم، قائلاً «أتوقع انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد موسمين من الآن».

وعن غياب النادي الأهلي في المشاركة في البطولة العربية قال عبد الأعلى سكير، «البطولة العربية خسرت تواجد النادي الأهلي، لما يملكه من شعبية جارفة وكبيرة داخل المملكة، وشاهدنا ذلك في بطولة سوبر جلوب التي شارك بها النادي مؤخراً».

وتابع عبد الأعلى سكير، أن مباراة النصر السعودي والزمالك، من أهم المباريات في البطولة، وستحدد بشكيل كبير الفريق الذي سيحصد كأس البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=U-6Rty1czcI

الدوري السعودي البطولة العربية الأهلى صدى البلد

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