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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص سرق دراجة نارية من أمام منزل بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية أثناء ركنها أمام أحد المنازل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص" ، وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب  "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبإستدعاء مالكها تعرف عليها وإتهمه بالسرقة..

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