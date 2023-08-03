حبس شخص لحيازته "حشيش وبندقية آلية" في القاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه لحيازة كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية" بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمحل سكنه ، وعُثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتــــه اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.