الشرطة الأمريكية: البلاغ عن إطلاق نار عند مبني الكونجرس كان كاذبا

أعلن المتحدث باسم إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، هيو كارو، عدم عثور الشرطة على أي مطلق للنار عند مبنى الكونجرس أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل، موضحا أن البلاغ كان كاذبا.



وأضاف كارو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، "تلقينا بلاغا عن شخص يطلق النار .. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات ولم نعثر على مطلق للنار".



وكانت الشرطة الكونجرس الأمريكي قد حثت المتواجدين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.



وذكرت الشرطة، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار، ونشير لعدم تواجد أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".



يذكر أن وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق بإخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أنباء عن إطلاق نار داخل المبني.