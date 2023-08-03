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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإعتقال خمسة فلسطينين من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقل الأحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينين من بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جيوس واعتقلت كلا من حكم صدقي سليم، وعمرو جهاد سليم، والشقيقين مصعب وصائب وائل شماسنة، بعد أن داهمت منازلهم  وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من بلدة برقين، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين واعتقلت كلا من: الأسير المحرر سلطان أحمد محمود خلف، وهلال محمد لطفي خلوف، وعلي نايف سمارة، وعلي جمال خلوف، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا من قرية قبلان، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفـا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت المواطن سلامة سليم أزعر، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي أحمد محمود جنوب غرب جنين ت الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

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