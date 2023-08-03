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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 150.4 مليون دولار.. أهم صادرات مصر للجزائر من الحاصلات الزراعية

صدى البلد

قال محمود فتحي مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن حجم صادرات القطاع إلى الجزائر سجل نحو 120.1 ألف طن خلال 3 سنوات ” 2019/ 2020 و 2020/ 2021 و2021/ 2022″ بقيمة 150.4 مليون دولار.

 

وأضاف فتحى إن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الجزائر خلال الفترة من “سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022” تراجعت بنسبة 1% لتبلغ 58.7 مليون دولار في مقابل 59.2 مليون دولار خلال موسم 2020 / 2021.


وأضاف أن ذلك يأتي مع تراجع حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للعراق بنسبة 7% لتبلغ 45.6 ألف طن خلال موسم 2021/ 2022 في مقابل 49.6 ألف طن خلال موسم 2020/ 2021.

وأوضح فتحي أن الجزائر تستحوذ على 16% من إجمالي حجم صادرات الحاصلات الزراعية من مصر للدول العربية الأفريقية ، خلال موسم 2021/ 2022، بينما تمثل 28% من إجمالي قيمة الصادرات لتلك الدول.

وأشار إلى استحواذ 5 أصناف على 97.3% من إجمالي حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الجزائر بنحو 44.378 ألف طن، وعلى نحو 95.2% من القيمة بنحو 55.888 مليون دولار خلال موسم 2021/ 2022 .

وذكر فتحي أن الفاصوليا الجافة تأتي على رأس الصادرات الزراعية للجزائر خلال الموسم الماضي بنحو 34.298 ألف طن بقيمة 39.683 مليون دولار لتستحوذ على 57% من الحجم و 63% من قيمة صادرات هذا الصنف للدول الأفريقية .

وتابع أنه تم تصدير 4925 طن بذور سمسم للجزائر بقيمة 8.632 مليون دولار، حيث تستحوذ الجزائر على 30% من صادرات هذا الصنف و 33% من قيمتها لأفريقيا.

ونوه فتحي أنه تم تصدير 3396 طن نباتات طبية وعطرية من مصر للجزائر خلال موسم 2021/ 2022 بما يمثل 25% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، بقيمة 6.27 مليون دولار بما يمثل 28% من إجمالي قيمة صادراتها لأفريقيا.

وصدرت مصر 1105 طن فول عريض إلى الجزائر بقيمة 794 ألف دولار، وكذلك 654 طن حمص جاف بقيمة 509 آلاف دولار خلال موسم 2021/ 2022.

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