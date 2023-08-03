لـ ملاك العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم قيامك بهذا الفعل

تضمن قانون البناء الموحد العديد من الالتزامات الواجب تنفيذها على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى، من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون.

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة اليومية للمخالفين.

ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: “بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة”.

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ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه، تتعدد بعدد أيام المخالفة.