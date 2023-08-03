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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعتمد شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للدور الثاني

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر نتيجة اليوم الخميس امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للدور الثاني للعام الدراسي 2023.

 وقد بلغت نسبة النجاح في هذه الشهادة 86.2%. كما بلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للدور الثاني 72.7%.

 

وفي سياق مختلف، قام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بتفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية. هدف الزيارة كان الاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومراعاة توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول.

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر على أهمية الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائهم حقهم كاملاً، مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية. كما أكد على ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات. 

وأشار إلى أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، وأنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة سيتم عرض النتيجة فوراً.

 

تلك النتائج الإيجابية تعكس الجهود المبذولة في المنطقة لتحسين جودة التعليم وتحقيق التفوق الأكاديمي للطلاب. وتمثل هذه الإنجازات محطة هامة في رحلة تحسين التعليم ودعم مستقبل أجيال الشباب في محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر التعليم الأساسي القرارات الوزارية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تحسين جودة التعليم

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