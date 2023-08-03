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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي: انفتاح مصر للتعاون مع جمهورية سان مارينو في كافة المجالات

صدى البلد

 

استقبل رئيسا جمهورية سان مارينو السفير بسام راضي سفير مصر في ايطاليا في القصر الجمهوري بالعاصمة سان مارينو، وذلك بمناسبة تقديم اوراق اعتماده كسفير فوق العادة وغير مقيم لدي سان مارينو ، حيث نقل بسام راضي تقدير وتحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهما، ومؤكدا على انفتاح مصر الكامل للتعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين ولتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين.

الجدير بالذكر ان جمهورية سان مارينو تتصف بعدد من السمات الخاصة حيث تقع بأكملها داخل دولة ايطاليا وهي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم على الإطلاق فقد تم تأسيسها في عام ٣٠١ ليبلغ عمر الدولة القائمة حاليًا نحو ١٧٢٢ سنة وما تزال على حالها بذات الدستور منذ ذلك الحين، ولجمهورية سان مارينو نظام حكم فريد، حيث يقوم النظام السياسي على انتخاب قائدين للسلطة التنفيذية، يكونان بمثابة حاكمين أو رئيسين للبلاد.

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