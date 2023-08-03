حيازة مخدرات وتعدي على صغار|تفاصيل المؤبد لعاطلين بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة و استغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة المرج.

تحرش ومحاولة هتك عرض بالقوة..

وأسندت النيابة العامة لكل من “ م.م” عاطل، المتهم الرئيسي، و"ا.ج" عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه ، بدون مسوغ قانوني كما أسندت اليهم استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعد المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة حيث تبين إصابة الطفل الأول بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة الطفل الثاني بحرق في ذراعه وجرح حديث تم علاجه بثلاث غرز في القدم وإصابة الثالث بجرح في عينه.

البداية..



كان قسم شرطة المرج تلقى معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.