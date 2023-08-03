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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة مد التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات

صدى البلد

 نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022/2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات،  هو اليوم 3 أغسطس 2023، دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة، حيث يتم التسجيل بتلك الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: "tansik.digital.gov.eg"، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور سرعة التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، مع عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وفي سياق متصل، تتمثل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023/2024 في (كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس).
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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