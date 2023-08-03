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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. ملتقي توظيف القاهرة يوفر 128 عقد عمل لذوي الهمم

صدى البلد

وفرت مديرية عمل القاهرة من خلال ملتقي توظيف 128 عقد عمل لذوي الهمم استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة، وذلك بهدف تنفيذ خطة وزارة العمل لإستيفاء نسبة الـ 5 % المستحقة لذوي الهمم  تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة.                                             

وقالت الوزارة العمل؛ اليوم الخميس،أنه في إطار تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ،اعلنت مديرية عمل القاهرة عن تعينات جديدة لذوي همم في إطار متابعة نتائج ملتقى التوظيف والذي افتتحه الوزير مؤخرا بأحد فنادق القاهرة،بمشاركة 13 شركة خاصة ،بهدف توفير 1503 فرصة عمل في عدد من التخصصات.  

 

واوضحت الوزارة  أن التعينات الجديدة شملت 128 عقد عمل جديد استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة.                                           
                                                     وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية انه بمتابعة تعيين دفعة جديدة من ذوي الهمم تنفيذا لقرارات  ملتقى التوظيف الذي عقد في مارس 2023 الماضي ،وان العقود الجديدة تضم  128 عقد لذوي همم داخل  13 شركة قطاع خاص ،وهي شركات : الهندسية للخراطة الميكانيكية ، ووود اند بلكس ،و البريد للتوزيع ، والخطوط السعودية للتموين ، وماستر كارد ايجيبت ، والسويدى ، وماجد الفطيم ، وكافور ، والبريد للتوزيع ، ومدرسة الكرمة ، والسراج المنير ، ومرسول ، وبروفيشنال سيرفيس.

وأضاف مدير المديرية ان الوظائف شملت : عمال عاديين ، وعمال سويتش، وخدمات ، ومساعد مراقب ، وبائعين ، ومنسقين ممرات ، وصراف ، وكاتب ، وعمال نظافة ، موضحا مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع العقود الموقعة ، وتمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .                         

وأشار إلى متابعة عملهم داخل تلك المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وكان الوزير قد عقد اجتماعا في منتصف يوليو الماضي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات،اعلنوا خلاله عن تعيين 8 ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023 .                                            

وأوضح مديري المديريات أن ذلك جاء في اطار  تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ؛ وان المديريات مستمرة في سياسة الحصر والتدريب والتشغيل،معلنة عن أنها قامت خلال الـ7 شهور الماضية بحصر 15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا،و646 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.                                                     

واوضح مديري المديريات أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و 126 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 623 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 50 الفاً و 530 عاملاً،مؤكدين  أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل  .

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