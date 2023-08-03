باعتباره الاستثمار الآمن.. انطلاق المعرض العقاري بمركز مصر غدا

ينطلق غدا المعرض العقاري The Address Property Show والذي يستهدف إعادة تشكيل سوق العقارات لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها وشركائها من خلال منح الاستشارات اللازمة لكل من المشتري والمطور العقاري، وتوجيههم لاتخاذ أفضل الخيارات التي تناسب اهتماماتهم، حيث تنتهج الشركة ممارسات مبتكرة تعزز نمو السوق المستدام ورضا العملاء المستمر.

ويشارك في المعرض، الذي يعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، القاهرة الجديدة بدء من غدا الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023 حتى 7 أغسطس 2023، عشرون شركة تنمية وتطوير عقاري من أكبر الشركات في السوق.

ويتسم المعرض بالتنوع في الشركات العقارية والمنتجات التي تلبى كافة احتياجات العملاء، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض، كما يسمح للمطورين بتوسيع قاعدة عملائهم، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض تجربة سلسة للزوار من خلال الجولات المصحوبة بالمنظمين، مما يتيح لهم الانتقال بسهولة بين جميع المطورين المشاركين.

وتمتلك "The Address Investments"، المنظمة للمعرض قاعدة عملاء واسعة، حيث يبلغ عدد عملائها أكثر من ٢ مليون عميل وتتعاون مع ما يقرب من ٢٥٠ مطورا وفي جميع أنحاء مصر

ومن جانبه أكد مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة : نتوقع استمرار الطلب على العقار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، باعتباره الاستثمار الآمن، حيث إنه الأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته كما أنه قابل للزيادة بشكل مستمر فهو أفضل وسيلة استثمار.

وقد سجل الطلب على العقارات زيادة قدرها ٣٠٠٪ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أيضا أن تستمر أسعار العقارات في زيادة بداية عام ٢٠٢٤ بنسبة ٢٥٪ – ٣٠٪ وهو ما يجعل السوق المصرية لا تزال جاذبة بشكل كبير للمستثمرين في الداخل والخارج".