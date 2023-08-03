الحوار الوطني.. أحمد كريمة: من يزعم مقاسمة الزوجة ثروة الزوج يخالف الشريعة

قال الدكتور أحمد كريمة من كبار علماء الأزهر الشريف: فيما يتعلق بالنفقة، ففي الشريعة الإسلامية التي نتحاكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة دون أن تغرنا شعارات.

وأوضح كريمة - خلال كلمة له ضمن فعاليات جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن النفقة تعني حال الإنسان دون صرافة، وهي واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل: الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

وأكد كريمة أن الطاعة للزوج واجبة في حدود المتاحة دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الكد والسعاية فيه خلط في المشاركة المالية فقط ومن يزعم أن هناك مقاسمة في ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط في الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واختتم قائلا: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة. ونجيب بالحوار الوطني لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟.