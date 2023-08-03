الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بالاحتكام للشريعة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق ويجب عقد جلسات لمناقشتها.

وأضاف في كلمته خلال جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق: مشكلات الطلاق مترابطة وكان يجب جمعها في جلسات واحدة.

وأشار: صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف 500 جنيه حد أقصى ويجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادر على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.

وفي شأن الحضانة، أوضح: القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة ونطالب بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة والوضع الآن غير عادل وغير مفيد للطفل.

واختتم: العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم الى الشريعة الإسلامية في أي تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.