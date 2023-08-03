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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ننشر توصيات حزب مصر أكتوبر بشأن قيمة النفقة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وجهت الدكتورة داليا هندي أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوته لكافه التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة في الحوار الوطني.

وأشارت "هندي" - خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرى والتماسك المجتمعي إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد عدد من الجلسات تم من خلالها رصد عدد من الملحوظات، كان أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، و أيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا فى السنة الأولى عن باقي سنوات الزواج.

وطالبت أمبن المرأة في حزب مصر أكتوبر بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة وأيضا القوانين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.

وجاءت التوصيات المقدمة من داليا هندي كالآتي:

- مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسرى والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية.

- فرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، و فى حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.

- تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل. اما فى حالة عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل أن يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعى تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة %5% بحد اقصى .

- يعاد النظر فى المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصي بتحرى الدقة فى عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها اثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدولة كالشهر العقارى ومصلحة الضرائب العامة و الأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركة .

- حق المرأة فى الكد والسعاية فى ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق فى ما يقرب من نصف ثروته دون المساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول ك تونس والمغرب ولها سند شرعي فى فتره خلافه سيدنا عمر بن الخطاب .

- نرى تعديل المادة رقم (2) من قانون (1) لسنة 2000 على ان تعدل بإضافة النص الآتي: (يمتد حق الأم في المسكن بعد تخيير الأبناء بالبقاء مع أمهم بعد بلوغ الأبناء 15 عام كنوع من انواع الحماية المجتمعيه والترابط الأسري).

داليا هندي حزب مصر أكتوبر الحوار الوطني

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