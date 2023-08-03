بعد تكرار الموجات الحارة|6 دول أوروبية تطالب بإجراء عاجل لمواجهة أزمة المناخ

طالبت 6 دول أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المناخ، بعد تكرار موجات حارة قاسية والحرائق والفيضانات.

وتخشى هذه الدول أن تؤثر فترات الصيف القاسية في جنوب أوروبا، على السياحة وكذلك المحاصيل الزراعية، وهما أحد أركان اقتصادات هذه المنطقة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال بيان موقع من قبل رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ونظرائه في اليونان وكرواتيا وسلوفينيا ومالطا والبرتغال: "الظواهر الطبيعية الشديدة تدمر النظام البيئي، وتهدد حياتنا اليومية وطريقة حياتنا".

وشهدت مناطق واسعة من البحر الأبيض المتوسط موجة حر شديدة الشهر الماضي، وكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق المميتة في منطقة تمتد من الجزائر إلى تركيا.

وأضاف الرؤساء في البيان: "لا مجال لتضييع الأمل بعد الآن، ولا مجال للتنازل لأسباب سياسية أو اقتصادية"، مشيرين إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط معرضة بشكل خاص لمخاطر نقص المياه والتصحر.

وتابع البيان: "على جميع دول البحر الأبيض المتوسط أن تنسق وتتحرك، وأن تشارك في جهد جماعي لوقف وعكس آثار أزمة المناخ".