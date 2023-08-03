بيان عاجل من التعاون الخليجي بشأن الشراكة مع الولايات المتحدة للأمن البحري

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتأمين حرية الملاحة البحرية والتدفق السلس للتجارة الدولية.

وجاء ذلك خلال لقاء البديوي بالفريق براد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بـ العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدد من القضايا المتعلقة بالأمن البحري بمنطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون الخليجي الأمريكي والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين هذا الجانب.

وفي هذا الصدد، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أهمية هذا العمل المشترك في أمن الممرات المائية والملاحة البحرية، بما يضمن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة لدول المنطقة والعالم.

وأشار البديوي إلى أن الأمن البحري من أهم المواضيع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض في عام 2015 تجتمع دورياً للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية-الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك القمة التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية في يوليو 2022، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في يونيو 2023م الذي أكد أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.