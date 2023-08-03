مصطفى بدر: نتطلع لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالجزيرة والبداية ستكون من كأس مصر

أكد مصطفى بدر مدرب الأحمال الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، أن الفريق يسير نحو تحقيق مسيرة أفضل بعد تعاقده مع هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، في منصب المدير الفني.

وقال بدر، خلال تصريحاته، إن الجزيرة يبحث عن المنافسة بين الأندية والتأهل من الدرجة التي يشارك بها، حيث وضعت إدارة النادي خطة مستقبلية، ليكون الفريق في مكانة أفضل مما هو عليها الآن.

وأضاف مدرب الأحمال البدنية بالفريق، أن بداية مسيرة الفريق ستبدأ من بطولة كأس مصر النسخة الجديدة التي سيشارك بها، حيث سيسعى للوصول لأدوار متقدمة وليس ظهور مشرف، في ظل وجود مدرب كبير بحجم هشام يكن.

واختتم تصريحاته، بأنه يعمل بقوة خلال الفترة الحالية من أجل تأهيل اللاعبين على المستوى البدني، ليكون الفريق جاهز للمشاركة في المنافسات الخاصة بالموسم الجديد، حيث وضع برنامجًا يسير عليه اللاعبين خلال الفترة الحالية، استعدادا للموسم المقبل من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى اخر الموسم.